Moritz Neumaier und Till Reiners

„SCHUND & ASCHE – die Chaosgala“, heißt das Programm, das kein Programm ist. Wie diese Show wird? Ja wir wissen es doch auch nicht! Denn es wird improvisiert, jedes Mal ist es anders. Moritz Neumeier und Till Reiners, die beiden jungen, großen Hoffnungen (hier bitte wahlweise „des Kabaretts“, „der Comedy“ oder „des Poetry-Slams“ einsetzen) sind jeder für sich talentierte Entertainer und im Team unschlagbar. In mehreren Runden treten sie gegeneinander an, testen ihre Schlagfertigkeit und betreten dabei unablässig vermintes Terrain. „Beide genießen es sichtlich, in die Zonen des Tabus hervor zu preschen, dorthin, wo beim Publikum die Frage entsteht, ob man über derlei überhaupt noch lachen dürfe.“ (Neue Westfälische)

Böse und komisch ziehen die beiden leichtfüßig übereinander her und stürzen sich mit schwindelerregender Geschwindigkeit ins bodenlose Chaos. Sie sind unser schlechter Geschmack und unser gutes Gewissen. Politik und Satire, Tiefgründiges und Sinnfreies, meinungsstarke Gesellschaftskritik und ironisch-platter Witz: äußerst lustig, äußerst eigen, äußerst gut...

TiLL REiNERS erblickt 1985 das trübe Licht Duisburgs. Er wächst am Niederrhein in Geldern auf und zieht nach Trier, um Politikwissenschaften zu studieren. 2008 entdeckt er Poetry Slam und tritt bald im gesamten deutschsprachigen Raum auf. Nachdem er 2011 sein Studium abgeschlossen hat, schreibt er sein erstes Kabarettprogramm »Da bleibt uns nur die

Wut«, gewinnt damit mehrere Preise und hat plötzlich einen Beruf. Im Frühjahr 2015 feierte sein zweites Programm »Auktion Mensch« Premiere. Er wird mit dem deutschen Kabarettpreis (Förderpreis) ausgezeichnet. 2019 feiert sein neues Programm Premiere. „Ich

würde mich nicht anstellen, wenn ich weiterhin in der Kategorie ‚Nachwuchs‘ ausgezeichnet werde“, lässt er über sein Management ausrichten. Die neue Show trägt den Titel „Bescheidenheit.“

Als Moderator, Kabarettist, und Stand-Up-Comedian reist Moritz Neumeier durch die Republik und halb Europa. Der Startpunkt seiner Karriere war der Poetry Slam. Drei Jahre lang bildeten über 400 Slam-Bühnen sein Zuhause, stählten ewige Bahnfahrten für 10-Minuten-Auftritte seinen Willen. Mit seiner Mischung aus ehrlicher Lyrik und bitterstem Humor durchpflügte er den deutschsprachigen Raum auf der Suche nach mehr. Mehr Publikum, mehr Erfahrung, mehr Zeit. Bis er endlich ankam. Auf der Bühne, die er sich nicht mehr teilen muss. Die ihm gehört und seinem Publikum. Viel anderes braucht er nicht. Ein Mikrophon und ein paar Menschen, die ihm zuhören. Das hilft. Gegen die Ängste als junger Vater. Gegen die Hilflosigkeit, jeden einzelnen Tag hinter sich bringen zu müssen. Gegen die Unwissenheit, die einen befällt, wenn man sich fragt, was das hier alles eigentlich soll. Mittlerweile hat er die Gedichte weggeworfen und sich ganz dem Humor verschrieben. Vielleicht ist er ein trauriger Clown, dem die Schminke fehlt. Vielleicht aber auch nicht. Zumindest ist er ehrlich und das ist doch schon mal was. Moritz Neumeier lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in einer norddeutschen Stadt.