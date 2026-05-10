Improvisiert - 1 Std. Stand Up.

Wenn Moritz Neumeier improvisiert, dann improvisiert er. Nur, dass da keine Missverständnisse auftauchen. Kein „ich tue jetzt mal so, als wäre ich da drauf gekommen, aber eigentlich steht das alles hier auf einem Zettel…“ Nein!

Er unterhält sich mit dem Publikum, lässt sich Themen geben, hat ab und zu Gäste dabei und sorgt dafür, dass in jedem Fall ein unvergesslicher Abend draus wird. Sei Teil von einem Erlebnis, das sich so nie wiederholen wird. Manchmal wütend, manchmal verletzlich, immer lustig.