Unangenehm ist ja erstmal einiges und eine sehr persönliche Sache.

Einigen ist es vielleicht unangenehm einen Programmtext zu schreiben, für eine Show, die es noch nicht gibt. Möglich.

Moritz Neumeier sind eine Menge Sachen unangenehm und über einige dieser Sachen spricht er auf der Bühne. Situationen, die ihn überfordern, Verhaltensweisen, die er hat und Menschen, die er trifft.

Auch in diesem Programm wird wieder allabendlich improvisiert und sagen wir mal so: Angenehm ist das nicht immer!

Wie immer ist es am Ende eine Mischung aus zu linker Politik, zu ehrlichen Einblicken in das Leben eines Vaters und Ehemanns und einer Portion zu dollem Humor.

Moritz Neumeiers Show eben.

Lohnt sich. Macht Bock. Wird potentiell unangenehm.

Moritz Neumeiers Stand Up Comedy zu beschreiben ist nahezu unmöglich. Er springt von abstrusesten Fantasien zu der harten Realität, verpackt seinen Alltag mit unverfälschter und derber Sprache und doch merkt man die tiefe Emotionalität in jedem seiner Auftritte. Er selbst bleibt bescheiden, stellt sich nie in den Mittelpunkt. Denn dieser Platz gehört einzig und allein seiner ungebrochenen Ehrlichkeit.

Er spricht offen über seine Depressionen, seine Gedanken und Sorgen und trotzdem muss man die ganze Zeit lachen. Zu roh ist sein Humor, zu gewaltig die Pointen. Mit nur wenigen Gesten verzeiht das Publikum jeden moralischen Fehltritt, zeitgleich schafft er eine Energie im Raum, es fehlen nur Millimeter bis zur Revolution – Moritz beherrscht das Publikum und dieses lässt sich gerne führen. Und doch bleibt er ein trauriger Clown. Nie ist er sich zu schade sich zum Affen zu machen, zu verausgaben oder zu leiden – das Lachen des Publikums ist Dank genug. Denn ein Leben ohne Bühne würde für ihn nicht funktionieren. Dann wäre er dauerhaft bei seinen Kindern.