Wasenstimmung im Festzelt in Ellhofen beim 4. MORITZ Oktoberfest

Auf geht’s Burschen und Madeln! Denn MORITZ feiert bald sein viertes Oktoberfest: An den Wochenenden am Freitag und Samstag 11./12. und 18./19. Oktober 2019 darf auf dem MORITZ-Gelände bei Festzeltstimmung und Hüttengaudi, Bier, Haxn und Hendl wieder zünftig gefeiert werden. Im großen Festzelt und im Party-Stadl in der MORITZ-Eventhalle sorgen die angesagtesten Festzeltbands und DJ's an den vier Festtagen für ausgelassene Stimmung.

Festzelterprobte Partybands sorgen für Stimmung

Nach dem Fassanstich am Eröffnungstag dem 11.10. heißt es »O zapft is«. Im Anschluss bringt die Bavarian Gang waschechte Oktoberfest-Stimmung in das Festzelt nach Ellhofen. Mit Vollgas geht es am Samstag, den 12.10. mit den Wasenrockern weiter, die, wie der Name schon sagt, regelmäßig auf dem Stuttgarter Frühlingsfest und dem Cannstatter Wasen spielen und auch unser Festzelt wieder zum beben bringen. Ihre mitreißende Party-Power-Show garantiert großartige Stimmung.

Munter weiter geht es am Freitag, den 18.10. mit Firma Holunder. Die lebhaften Partyfreaks bringen coole Mucke zum Abfeiern mit. Neben den gängigsten Oktoberfest- und Wasenhits spielen sie auch Hüttenkracher, fetzige Schlager und Partysongs. Die wohl derzeit angesagteste Partyband zwischen der Nordsee und den Alpen kommt wieder nach Ellhofen und freut sich nach den Mega-Partys der letzten drei Jahre wieder dabei zu sein. Den Abschluss machen am Samstag, den 19.10. erneut die Wasenrocker.

Hochstimmung im Party-Stadl

Nicht nur im Festzelt geht es hoch her. Im Party-Stadl in der MORITZ Eventhalle legen die Top-DJs der Region, nämlich DJ Steve XL (12.10), DJ Stefan Wittmann (13.10.), DJ Double D (18.10.), und DJ Richie de Bell (19.10.) Stimmungshits, Schlager und aktuelle Charts auf – für alle, die es so richtig krachen lassen wollen.

Bayerische Gaumenfreuden

Knusprige Hendl und Haxn, zünftige Vesperbretter, Kaiserschmarrn und Weißwürste sorgen für köstliche Gaumenfreuden. Und natürlich darf ein frisch gezapftes Maß original bayerisches Mönchshof-Bier nicht fehlen.