Am 7. November ist es endlich so weit. Das Deutschrap Urgestein Morlockk Dilemma, kommt für eine exklusive Live-Show auf die Bühne ins Nürtinger Kuckucksei. 

Zwischen intensiven Studio-Sessions, in denen dauerhaft an neuen Songs gearbeitet wird, nimmt sich Morlockk Dilemma bewusst die Zeit, um das zu tun, was ihn ausmacht: echte, rohe Live-Energie und direkte Nähe zum Publikum.

Ob alte Klassiker oder neue Tracks – die Show verspricht eine mitreißende Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein Abend für Fans, Wegbegleiter*innen und alle, die den Sound von ihm live erleben wollen.

Sei dabei, wenn der Berliner Musiker am 7. November das Kuckucksei zum Beben bringt.

