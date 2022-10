in Kooperation mit Medien und mehr e.V. und pro juventa gGmbH

Wo findet Überwachung statt? Wie sind Überwachungssysteme aufgebaut? Wo werde ich überwacht? Und wo überwache ich selbst?

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Überwachung kreist um diese Fragen, befasst sich aber auch mit den Möglichkeiten, Überwachung in einem Bühnenraum darzustellen. Mit großer Experimentierfreude haben sich dreizehn Jugendliche filmische, theatrale und performative Mittel angeeignet, um ein brisantes, aber auch schwer zu greifendes Thema auf die Bühne zu bringen.

Die erarbeiteten Szenen, Melodien, Bewegungsstudien und Filme wurden in die Form eines Science-Fiction-Spektakels gegossen. Ort des Geschehens ist der Planet Morph, der in einer weit entfernten Galaxie auf seiner Umlaufbahn kreist. Bevölkert wird er von den Morphianer*innen, die dort ein normales Leben führen – zumindest für sie. Uns scheint alles an ihnen ungewöhnlich. Ihre Bewegungen wirken auf uns fremd, ihre Riten unverständlich und die Klänge des Planeten exotisch. Doch die Gesellschaft von Morph blickt einem gesellschaftlichen Umbruch entgegen, von dem die Morphianer*innen indes noch nichts ahnen…

Spielleitung Jana Riedel || Medienpädagogik Kerstin Risse || Performance Katja Büchtemann || Musikworkshops · Komposition Michael Schneider || Projektkoordination · Dramaturgie Sandra Omlor, Alice Feucht || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Premiere am 10. November 2022, Tonne ➁

Das Projekt »Morph« wird gefördert durch »Zur Bühne« das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins im Rahmen von »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung«.