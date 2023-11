Morphil, das ist deutschsprachiger Indie-Pop mit Tiefgang.

Ausgeklügelte Texte, eingängige Rhythmen und Harmonien sind das Markenzeichen der fünfköpfigen Band aus Reutlingen, die sich Anfang 2023 wieder gefunden hat, um wie schon vor ihrer Schaffenspause vom persönlichen Leben und allem, was es so mit sich bringt zu erzählen. Manchmal in Selbstironie und Wortspiel verpackt, manchmal sehr direkt und intim. Immer stehen die Stimmen der Geschwister Moritz und Marie im Zentrum, gebettet auf einem dynamischen Pop-Sound, dem ihre drei langjährigen Wegbegleiter mal leise mal kraftvoll eine ganz besondere Aura verleihen.