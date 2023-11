Eine magische Reise in die Freuden und Wunder der Winterzeit, inszeniert vom Theater Papilio mit Live-Musik und Elementen aus Figuren- und Erzähltheater.

Es ist die längste aller Winternächte. Eiskalt pfeift draußen der Wind. In Hollas kleinem Haus rücken die Gäste dicht beisammen und lauschen den Geschichten der geschäftigen Gastgeberin. Während Holla fegt und bäckt, wuselt und räumt, erzählt sie von all den kauzigen Bewohnern ihres verschneiten Dörfchens: Von den beiden Königen Holly und Eiche, von der vorwitzigen Schneegans, dem verfressenen Hirsch und Jack Frosts frechen Streichen. Und von einem fingergroßen Türchen, das sich nur einmal im Jahr öffnet, zur dunkelsten Zeit...

Jakob in der Ecke spielt eins, zwei Liedchen. Die Nacht vergeht im Fluge. Und am Ende sind wir dem Frühling ein kleines bisschen näher gerückt- mitten im Winter.

Spiel: Anna Rosenfelder

Live-Musik: Björn Scherer

Regie: Kareen Pennefather

Komposition: Eoin O Brien und Björn Scherer

Zuschauer*innen Stimmen:

„Eine wunderschöne Winterreise-kurzweilige Geschichten, in denen man trotzdem versinken kann.“

"Was für ein Ideen-Reichtum- die Art der Darstellung mit Körper, Sprache, Herz, Phantasie- und vor allem die zugewandte Art."

"Die Gitarrenbegleitung dazu - wundervoll!"

"In den Gesichtern der Kinder sah ich Erstaunen, hohe Konzentration, große Augen und offene Münder."

"Hast du der Frau schon gesagt, dass das Theater schön war?"

Pressestimmen:

"Ein wunderbares Stück, um an die eigene Kindheit zurückzudenken“ – dieser Satz ist in „Hollas“ Gästebuch nach der ausverkauften Aufführung im TheaterOben des Kemptener Stadttheaters zu lesen. Für die einen war das Gastspiel „Hollas Haus“ von und mit Anna Rosenfelder eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Für die Kinder, auch die Allerkleinsten, eine wunderbare Gelegenheit, Theater kennenzulernen und sich auf den Winter einzustimmen.“ (Allgäuer Zeitung)