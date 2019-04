Mosbacher Klassische Konzerte

× Erweitern Landesjugendorchester

Dieses spielt nun zum ersten Mal in seiner Geschichte in Mosbachs Alter Mälzerei. Das Konzert bildet den krönenden Abschluss der Saison der »Mosbacher Klassischen Konzerte«. Begonnen wird mit Beethovens 3. »Leonoren«-Ouvertüre, es folgt Bernd Alois Zimmermanns selten gespieltes Oboenkonzert, bei dem die junge Französin Céline Moinet, Solo-Oboistin der Dresdner Semper-Oper Solistin ist. Nach der Pause gibt es Johannes Brahms´ heiterste Sinfonie, seine 2. in D-Dur. Dirigent an diesem Abend ist der Schweizer Joseph Bastian. sob

Landesjugendorchester Baden-Württemberg, Fr. 3. Mai, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach www.maelzerei.de