Mosbacher Lachnacht

Ein mitreißender Mix aus Kabarett und Comedy verspricht beste Unterhaltung.

Die Moderation des Abends übernimmt der gut gelaunte Ole Lehmann, der vor über 30 Jahren seine Comedy-Karriere im gerade eröffneten Quatsch Comedy Club in Hamburg startete. An seiner Seite präsentiert er eine Auswahl an auserlesenen Gästen:

Murzarella Die mehrfach ausgezeichnete Comedienne punktet mit grandioser Puppengesellschaft, witzigen Texten und wandlungsfreudiger Stimme.

Jonas Greiner Der großartige Stand-Up-Comedian und Kabarettist liefert in seinen Erzählungen spitze, freche und ironische Gesellschaftskritik und Alltagsgeschichten kombiniert mit hochkarätigem und erfrischendem Humor.

Olaf Bossi Olaf Bossi stellt sich die Frage: Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? In seiner Show präsentiert er seine humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten.

Roberto Capitoni Roberto Capitoni führt ein Leben zwischen Amore und Kehrwoche. Er stellt die These auf „60 ist das neue 40“. Sind die guten Jahre wirklich Sex, Drugs & Rock 'n' Roll? Oder eher Freibad, Eis und Pommes Schranke?