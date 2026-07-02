Mosbacher Sommer- Poetry Slam

2019 und 2024 fanden bereits Poetry Slams im Rahmen des Mosbacher Sommers statt, und auch dieses Jahr schlagen wieder fünf Poeten mit den Worten um sich.

Moderiert wird der Abend vom Heidelberger Daniel Wagner, der selbst mit diversen Poetry- Slam-Titeln ausgezeichnet wurde. Organisator des Dichterwettstreits ist Christoph Platzer von DON Entertainment aus Mosbach. Ob herzergreifende Geschichten, Rap-Lyrics, ernsthafte Lyrik oder Comedy – beim Poetry Slam ist alles denkbar! Die KünstlerInnen treten mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an und am Ende entscheidet der Applaus, wer gewinnt. Die Künstler*innen (für unseren Poetry Slam) werden noch bekannt gegeben! Eins können wir aber schon versprechen: Auch diesmal erwartet Sie wieder ein vielversprechendes Line-up mit großartigen Stimmen der Slam-Szene.