Mosbacher Stadterlebnis 2020

Verweilen und flanieren in Mosbach wird vom 1. Juli bis zum 12. September noch schöner und erlebnisreicher. Urlaubstage zu Hause gestalten sich durch ein vielfältiges Angebot in der Stadt bunt und abwechslungsreich. Nachdem die Sommer-Erlebnismärkte Antik-, Kräuter- und Kurpfälzer Brotmarkt nicht stattfinden können, gibt es in Mosbach diesen Sommer dennoch viel zu entdecken - ohne Enge und Gedränge. Neben farbenfrohen Bistrotischen vor den Geschäften, einer Schaufensterausstellung mit faszinierenden Aufnahmen von Thomas Kottal und bunten Blumenbildern in detailreichen Nahaufnahmen bringen auch Stadtführungen und immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr mobile Musik und Unterhaltung Leben in die Fußgängerzone zurück, alles mit der Möglichkeit, die notwendigen Hygiene-Abstände einzuhalten und dennoch Spaß zu haben.