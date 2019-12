Moscow Circus on Ice „The Grand Hotel“

Die fesselnde, atemberaubende und imponierende Eis-Show für Groß und Klein geht in neuem Gewand und einem erfrischenden Flair mit packender Atmosphäre auf große Europa-Tournee! Ende des Jahres ist es wieder soweit, dann machen die Eiskünstler aus Moskau Zwischenstopp in bekannten, deutschen Städten. Erleben Sie auch in Heilbronn die atemberaubende Akrobatik und schwindelerregenden Stunts verpackt in einer vollkommen neuen Story.