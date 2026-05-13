Mosel trifft Rems

Die Gemeindekapelle Plüderhausen bekommt am 13. Juni Besuch von der Mosel.

. Der Musikverein 1897 Monzel e.V. kommt nach Plüderhausen. Beide Kapelle werden am Samstagabend die Gäste zusammen unterhalten. Es gibt ein kleines aber feines Speisen- und Getränkeangebot, ähnlich dem beim Treff an der Rems. In der Reisegruppe aus Monzel befindet sich auch die Ortsweinkönigin Franziska I., die an Grußwort an die Gäste der Veranstaltung richten wird.