Protokoll, Erfahrungsbericht, Bilder, Screenshots oder Gedicht – Moshtari Hilal bringt in ihrem Buch „Hässlichkeit“ Bild- und Textsorten zusammen, der Frage auf der Spur nach der durchschlagenden Macht von Körperbildern und ihren Auswirkungen auf (heranwachsende) Menschen. Dichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal schreibt vom Sehen und Gesehenwerden, von Beauty Salons in Kabul als Teil der US-Invasion, von Darwins Evolutionstheorie, von Kim Kardashian und von einem utopischen Ort im Schatten der Nase. Ihre Erkundungen, Analysen und Erinnerungen, ihre Bildzitate und eigenen Zeichnungen führen in jenen innersten Bereich, in dem jedes Selbstverständnis auf dem Prüfstand steht. Poetisch und berührend, intim und politisch erzählt Moshtari Hilal in „Hässlichkeit“ von den Ein- und Ausschlüssen der Normen. Moshtari Hilal, geboren in Kabul, Afghanistan, ist Künstlerin, Kuratorin und Autorin und lebt in Hamburg. Sie studierte Islamwissenschaft in Hamburg, Berlin und London mit Schwerpunkt auf Gender und Dekoloniale Studien und ist Mitgründerin des Kollektivs „Afghan Visual Arts and History“ sowie des Rechercheprojekts „Curating Through Conflict with Care“.