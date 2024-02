Paula Rot // Katja Brunner und Magda Drozd

Die Autorin Katja Brunner performt mit der Multiinstrumentalistin Magda Drozd zusammen als Paula Rot. Ihr Set dreht sich um Hymnen an die Natur, um den Zufall als steuerbare Instanz, um Verwundbarkeit, den Nebel als Schwester des Dampfs und um Symbiose oder Tod, ein Diktum von Michel Serres. Alles ist in Bewegung, diskursive Überlagerungen in der Sprache sind aufgehoben in dampfender Musik. Elemente tauchen auf. Einmal, mehrmals. Verschwinden wieder. Spoken word trifft offensive, öffnende Soundwelten. Beide tragen sich gegenseitig im ehemaligen Hochregallager in der raumgreifenden Installation der Künstlerin Chiharu Shiota. Im Zentrum dieser Arbeit stehen ein Stuhl und ein Sekretär, mit Buchstaben bedeckt, die an Fäden von zur Decke schweben. Die Buchstaben dehnen sich aus wie ein Universum der Gedanken und Emotionen, doch niemand kann sie hören. So lautet der Untertitel der Präsentation „Silent Word“. Die in Japan geborene Künstlerin Chiharu Shiota lebt seit Ende der 1990er-Jahre in Berlin. Magda Drozd lebt in Zürich und ist Soundkünstlerin, Musikerin und Komponistin. Katja Brunner lebt in Zürich und Scuol und publiziert Theatertexte und Essays. Ihre Stücke wurden mehrfach ausgezeichnet, in viele Sprachen übersetzt und an zahlreichen Bühnen der Welt gespielt.