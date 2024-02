In der romantischen Novelle Das Marmorbild (1819) schwankt der junge Edelmann Florio zwischen Liebe und Versuchung, Gut und Böse, Realität und sehnsuchtsvoller Traumwelt. Florio trifft in Lucca auf den von ihm verehrten Sänger Fortunato, der ihn auf einem Fest mit der schönen und tugendhaften Bianka bekannt macht. Doch auf einmal stürzt der diabolische Donati herein, der Florio mit seiner dunklen Ausstrahlung in den Bann zieht. Zwischen den Einflüsterungen eines Engels und eines Teufels hin- und hergerissen, begegnet Florio in einem nächtlichen Park dem Mamorbild der heidnischen Venus, das auf mysteriöse Weise zum Leben erwacht.

Eichendorff hat sich für seine berühmteste Novelle beim Barockdichter Eberhard Werner Happel inspirieren lassen, der schon 1687 eine Gespenstergeschichte über einen jungen Reisenden in Lucca und den Bann einer „teuflischen Frau“ schrieb. Joseph von Eichendorff gehört zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern, seine Gedichte wurden tausendfach vertont.

Annette Pehnt schreibt für Kinder und Erwachsene. Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin leitet seit 2018 das Literaturinstitut der Universität Hildesheim. Für ihre Bücher erhielt sie zahlreiche literarische Auszeichnungen, u.a. den Hermann-Hesse-Literaturpreis und zuletzt den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds für ihr Gesamtwerk.