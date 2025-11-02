Der britische Singer-Songwriter wurde bereits von Künstlern wie Kendrick Lamar, Elton John, Zane Lowe und Lenny Kravitz gefeiert. Seine Megahit-Kollaboration mit Purple Disco Machine “Fireworks” wurde weltweit über 170 Millionen Mal gestreamt und war ein Multi-Platin Radiohit in ganz Europa. Ganz zu schweigen von seinem Hit mit Alle Farben “Forgot How To Love”, der in Deutschland die Top 10 der Airplay Charts erreichte. Nachdem er mit Künstlern wie Bastille, Lewis Capaldi, Rita Ora und Jess Glynne auf Tournee war, ist Moss eindeutig ein Künstler und Performer, der sich auf dem Höhepunkt seines Könnens befindet.