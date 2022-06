Most und Meet - Mostwandern im Göppinger Streuobstparadies

Im Naherholungsgebiet Oberholz, ganz in der Nähe des „Frisch auf-Stadions“, startet die Most & Meet Wanderung im Landkreis Göppingen.

Eine abwechslungsreiche Tour führt durch Wald und Wiesen und entlang des Streuobstlehrpfades Oberholz zurück zum Ausgangspunkt. Die Tour beginnt am Parkplatz oberhalb des „Frisch auf- Stadions“ wo alle Teilnehmer ihre Starterpakete erhalten. Durch den grünen und Schattenspendenden Wald geht es zur ersten Station, wo bereits Fingerfood und Köstlichkeiten aus Streuobst auf die Teilnehmer warten. Nach dieser Stärkung geht es weiter durch den sommerlichen Wald und hinaus zum Obstlehrpfad Oberholz, der auf Themen- und Infotafeln über die Bedeutung der Streuobstwiesen, der Geschichte des Streuobstbaus und die Bedeutung für das Stadtklima, die Vogelwelt und den Artenschutz informiert. Am Waldrand entlang, mit Blick auf die Drei-Kaiser-Berge, durch kurze Strecken Wohnbebauung und mit herrlichen Streuobstwiesen, passieren wir die vier beteiligten Betriebe und kommen nach etwa 4,5km wieder am Parkplatz an. Dort gibt es noch Gelegenheit die Wunschprodukte der Erzeuger an einem Verkaufsstand zu erwerben und daheim zu genießen.

Weglänge: ca. 4,5 km, Waldwege, teils geschottert, teils asphaltiert, nicht gänzlich Kinderwagen-tauglich

Parkmöglichkeiten am Startpunkt, Parkplatz oberhalb des „Frisch auf-Stadions“ (Hohenstaufenstraße / Manfred-Wörner-Straße)

Anreise mit dem ÖPNV ab Göppingen bis Haltestelle J.-F.-Kennedy-Straße

Nur mit vorheriger Anmeldung möglich

Tickets unter: https://www.erlebe-dein-goeppingen.de/most-and-meet/#!/e/ac43b7404ea4917c22e8f725d61013cf

Alle TeilnehmerInnen erhalten ein Startpaket mit folgenden Leistungen:

4 flüssige Streuobst-Überraschungen (0,1 Liter, wahlweise mit oder ohne Alkohol, z.B. Most, Secco, Cider, Saft…)

4 Finger-Food-Häppchen, wahlweise vegetarisch

1 Streuobstparadies-Glas

1 Flasche Wasser (Silber Brunnen)

1 praktische Streuobstparadies-Stofftasche

Infomaterial zu den Streuobstwiesen und der Region sowie ein Getränke-Gutschein für das Infozentrum Mössingen

Tickets:

Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren: € 25,- (inkl. Teilnahmepaket)

Kinder zwischen 5 und 14 Jahren: € 9,- (inkl. Glas und einer kleinen Überraschung)

Kinder unter 5 Jahren sind kostenfrei

Anmeldeschluss ist jeweils 4 Tage vor Veranstaltungstermin

Einige Tickets sind für spontane Besucher noch am Veranstaltungstag am Startpunkt verfügbar

Weitere Informationen: