Der Freundeskreis zum Erhalt der kirchlichen Gebäude in Adersbach lädt wieder ein zum beliebten Mostfest am 14. Oktober 2023 zwischen 11:00 und 16:00 Uhr an der Mehrzweckhalle.

Herzhafte Kuchen, Apfelsaft und reißiger Most stehen zum Verzehr und auch zum Mitnehmen bereit. Gegen 11:00 Uhr wird mit dem Weißwurst-Essen gestartet.