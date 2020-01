Der Obst- und Gartenbauverein und die Stadt Freiberg veranstalten auch 2020 wieder das Freiberger Mostseminar in der Beihinger Schlosskelter.

Es findet traditionell am ersten Samstag im März, also am 7. März 2020 um 19:30 Uhr statt. Im Preis von 18,00 Euro sind ein stärkendes Vesper, ein Getränkegutschein, die Mostproben, Musik und gute Unterhaltung enthalten.