MOTHER'S CAKE | Musikalisches Feuerwerk aus Psychedelia, Prog- und Classic-Rock sowie Funk

Dass das aktuelle Album den Beginn eines brandneuen Kapitels darstellt ist unüberhörbar: Inspiriert von Stanley Kubricks Kultfilm "A Clockwork Orange" und von songstrukturellen Zwängen weitgehend befreit, lässt die österreichische Band ihrer musikalischen Fantasie mit fei(n)sten Jams und Tanzflächenfegern freien Lauf. So vereint ihr inzwischen fünftes Studiowerk, das auf den Namen "Ultrabliss" hört, auf neun extrem abwechslungsreichen Nummern Elemente aus Psychedelia, Classic-, Kraut- und Prog-Rock sowie Funk, was Fans von JIMI HENDRIX und PINK FLOYD genauso erfreuen dürfte wie Anhänger der RED HOT CHILI PEPPERS oder britischer Indie-Ikonen wie FRANZ FERDINAND, den ARCTIC MONKEYS und KASABIAN. Und ein Song wie "Poor Boy" darf auch mal mit einer Bass-Attacke daherkommen, wie sie aktuell Post-Punks wie die IDLES perfektionieren. Die diebische Freude an musikalischen Easter Eggs in Form von klanglichen Referenzen an andere Lieder und Künstler schwingt bei all dem stets mit.