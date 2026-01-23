Mother Black Cat & Support: the extreme average

Mother Black Cat:

„Genau einmal haben wir vor unserem ersten Gig gemeinsam geprobt – und zwar am selben Tag!“, erzählt Anika von Mother Black Cat. „Wir hatten unsere Songs fertig, wir wollten sie der Welt zeigen, die Band war heiß! So heiß, dass wir uns ganz kurzfristig einen Auftritt bei einem Bandcontest im Logo Hamburg organisiert haben. Es war brechend voll, die Leute sind ausgerastet und am Ende des Abends wurden wir zur besten Band gekürt.“

Seitdem hat die Band viel erreicht: ein erfolgreiches Crowd-funding unterstützte sie bei der Produktion ihres ersten Longplayers „Thousand Faces“. Die Fans spendeten über viertausend Euro, um die Musik endlich in die Plattenläden zu bringen. Dazu kamen Gigs in Clubs, bei Festivals und Stadtfesten. Gekrönt wurde die bisherige Live-Karriere mit der Produktion „Pop meets Classic“ in der ausverkauften Braunschweiger Volkswagenhalle. Quasi nebenbei bestritt Anika über mehrere Wochen erfolgreiche Auftritte beim bundesweiten Songcontest „The Voice of Germany“. In Eigenregie produzierten Mother Black Cat das Video zu Ihrer kraftvollen Ballade „Timing“ und freuen sich nun auf die Release ihres brandneuen Albums.

Support: the extreme average:

"the extreme average" sind drei Musiker aus Nürtingen, die eine Leidenschaft für Rockmusik teilen. Jonathan am Bass, Pascal an der Gitarre und den Vocals und Felix an der Drums.

Mit eigenen Songs und ein paar wenigen Covern bringen sie euch den Rock in eure Beine. Ihr Portfolio geht von Grunge über Punk bis hin zu Hardrock.