Mother Goose and the Golden Egg

Wenn NEAT (New English American Theatre) im Kulturwerk zu „Panto“ einlädt, so ist damit nicht Pantomime gemeint, wie man sie in Deutschland kennt, sondern eine große britische Tradition! Denn um die Weihnachtszeit herum werden dort landauf, landab Märchenstücke für die ganze Familie aufgeführt, die vollgepackt sind mit schwarzem Humor, Slapstick und Musik. Und allmählich wird Panto auch in Stuttgart zur Tradition: NEAT präsentiert in diesem Jahr die siebte Panto-Produktion!

Mutter Gans liebt ihre Familie und sie liebt auch ihre Gänseschar, aber Mutter Gans ist leider alles andere als eine Augenweide. Wird sie Heidi, ihre Lieblingsgans, ihrer Eitelkeit opfern? Wird sie ihre Liebsten verraten, um im Sumpf der Anmut baden zu dürfen, der ihr ewige Schönheit schenken soll?

Die Geschichte von Mutter Gans ist voll von hinterhältigen Trollen aus dem hohen Norden, schmierigen Typen wie dem gierigen Gutsherrn Baron von Rumpensmakka und wahnwitzigen Abenteuern im Reich der Gänsekönigin, erzählt im typischen Stil eines Christmas Pantomime, mit Musik, umgedichteten Liedern, viel Blödelei und Spaß für und mit dem Publikum. Geeignet für alle Zuschauer zwischen 4 und 99.

www.neatstuttgart.com