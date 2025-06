Mit ihrem extravaganten Sound zwischen Indie-Rock und Alt-Pop sind MOTHER MOTHER in Kanada bereits über Jahre erfolgreich.

Mit insgesamt mehr als sechs Mio. globalen Streams, mehreren Nummer-1-Hits in Kanada sowie Billboard-Chart-Platzierungen spielten MOTHER MOTHER seitdem restlos ausverkaufte Headline-Touren und auf bedeutenden Festivals in Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien sowie Nordamerika. Im Sommer 2025 kommt die Band sowohl in die österreichische Hauptstadt als auch für Deutschlandkonzerte nach Stuttgart (07. Juli, Im Wizemann) und Frankfurt.