Mother's Cake - Toxic Brother-Tour 2021

Die für März/Aril 2021 neu angesetzen Konzerte der Psychedelic-Rock-Band MOTHER’S CAKE werden aufgrund der andauernden Corona-Pandemie erneut verschoben.

Neuer Termin für Stuttgart ist der 06. Dezember 2021. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Das international phänomenale Psych-Rock-Trio MOTHER’S CAKE gibt sich auch auf ihrem fünften Album passend: sky high, far out und trotzdem erdig. Über ein Jahr vorbereitet, an mehreren 72-Stunden-Sessions inkl. Schlafentzug produziert, konzentrieren sich MOTHER’S CAKE in den zwölf neuen Tracks von „CYBERFUNK!“ auf das Wesentliche: sie bündeln ihre roughe Live-Energie zu einem dynamisch dichten und immer wieder überraschenden Album, das nach Vintage-Wahnsinn klingt und voll in den Moment passt. „Cyberfunk“ erschien am 18. September 2020 (Label/Vertrieb: Membran/Membran).