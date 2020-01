Motherless Brooklyn

USA 2019

144 Minuten | FSK 12

deutsche Synchronfassung

Edward Nortons zweite Regiearbeit, ein atmosphärischer Film noir, beeindruckt durch den tollen Look (New York in den 1950ern), einen interessanten Protagonisten, den am Tourette-Syndrom leidenden Lionel Essrog, einen coolen Jazz-Soundtrack und ein spannendes Thema. Nachdem sein Mentor, Privatdetektiv Frank Minna, bei den Ermittlungen zu einem Fall erschossen wurde, ist Lionel fest entschlossen, den Mörder zu stellen und folgt einer Fährte, die ihn bald auf die Spur des Stadtplaners Moses Randolph führt. Dieser will New York radikal verändern und zwar auf eine Weise, die die Minderheiten, die Armen und die schwarze Bevölkerung der Metropole diskriminiert.

R+B: Edward Norton nach Jonathan Lethem | K: Dick Pope | D:

Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Leslie Mann Gugu Mbatha-Raw,

Alec Baldwin