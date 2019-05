Mother´s Cake„Psychedelisch, progressiv, düster und absolut tanzbar und funky“ – Eclipsed

„Das rumort gewaltig im Untergrund“, schreibt das Reeperbahn Festival über Mother’s Cake. Und Recht haben sie. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 haben die beiden Studioalben Creation‘s Finest (2012/feat. Ikey Owens, Ex-Keyboarder von The Mars Volta, Jack White) und Love The Filth (2015) schon eine Menge Staub aufgewirbelt. Als "psychedelisch, progressiv, düster und absolut tanzbar und funky" beschreibt das Eclipsed Magazin den Sound des Trios, Classic Rock kreierte kurzerhand das Genre „(Retro)-Crossover" und SLAM schrieb von „oberster musikalischer Güteklasse“.

2014 erschien das Live-Album Off The Beaten Track, das perfekt die rohe, pure Energie ihrer Shows einfängt, die auch schon etliche Rock-Größen aufhorchen ließ. Bands wie die Omar Rodriguez Lopez Group, Deftones, Iggy Pop and the Stooges, Limp Bizkit, Wolfmother, Anathema, Pentagram, DeWolff, uvm. lassen Mother’s Cake genau wegen dieser Energie ihre Shows quer durch Europa und Australien eröffnen.

Mit No Rhyme, No Reason melden sie sich nun zurück und liefern ein weiteres Psychedelic/Progressive-Rock Kaliber der Güteklasse A ab. Funky Rhythmen, asymmetrische Melodien und wütender Gesang sind immer noch die Hauptzutaten des Kuchens, obwohl es diesmal songorientierter und deutlich bunter vor sich geht. Knallharte Bretter wie „The Killer“, „H.8“ oder „The Sun“ zeichnen Mother’s Cake nach wie vor aus, ebenso wie psychedelische Klänge in „Hide & Seek“ und „Big Girls“ plus funky Outros alá „Streetja Man“.

„The Killer“, die erste Single des neuen Albums von Mother’s Cake, erscheint am 11. November und knüpft an den düsteren Sound von „Love The Filth“ an – und auch das Video trifft voll ins Herz.

Seattle JayMit Wurzeln in Würzburg versteht sich Seattle Jay als Kulturhybrid mit Zeitgeist, in dessen Körper ein Beat schlägt und eine Melodie summt. Was als Ein-Mann-Band startete, hat sich mittlerweile zu einem Quartett geformt und sich in der Szene einen Namen gemacht. Das Debütalbum aus 2016 soll Ende des Jahres durch eine neue Platte abgelöst werden. Seattle ist weit weg, in Zeiten der Globalisierung allerdings ein Katzensprung. Stilistisch bewegen sich Seattle Jay zwischen Indie und Grunge...ist aber irgendwie auch schwer einzuordnen, Alternative halt. Klar, und 'n bisschen Pop. Die Melodien sind zum Mitnehmen da, gefallen deinen Eltern und bleiben im Kopf. -Richtig gutes Zeug-