Motorpsycho haben ihr neues Album "The Crucible" angekündigt und kommen damit auf dem einzigen Süddeutschland-Gig ins franz.K. Die Platte erscheint am 15. Februar via Stichman. Stilistisch ist sie eine logische Weiterentwicklung des aktuellen Albums "The Tower": "Das Album ist fokussiert und inhaltlich dichter, aber gleichzeitig kompositorisch ambinitionierter als "The Tower". Sagt die Band.

Der Vorgänger gehört zu den 50 besten Platten des Jahres 2017 im Magazin "Visions". Weitere Details zum neuen Album folgen in Kürze.

1989 gründeten vier Norweger die Psychedelic-Rockband Motorpsycho. Seitdem haben sie über 20 Studioalben veröffentlicht, die allesamt extrem unterschiedlich klingen. Den typischen Motorpsycho-Sound gibt es nicht. Diese enorme Kreativität führt Bassist und Sänger Bent Sæther auf einen Grund zurück: Langeweile.

Hits hatten sie nie, stattdessen gibt es Songs, die auch schon mal über 40 Minuten lang sein können. Jan Schwarzkamp, Redakteur beim Visions Magazin:

"Motorpsycho machen halt Nerdmusik für Musik Nerds und dementsprechend, gibt es da viel zu entdecken. Der kreative Output der Musiker ist kaum zu überblicken."

Eivind Brydøy, norwegischer Musikmanager: "Die Schublade, in die Motorpsycho passen soll, ist noch nicht gebaut. So viele Genre Ausflüge hat die Band aus Norwegen schon unternommen: Progressive Rock – na klar. Metal, gab es! Jazz, darf auch mal sein. Country, warum nicht? Das Grundgerüst ist klassisch: Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Aber diese Band ist nach allen Seiten offen."

Der musikalische Kosmos von Motorpsycho ist gewaltig - ihre Welt überschaubar. Heimat ist die drittgrößte Stadt Norwegens: Trondheim.