MOTORPSYCHO (NOR) – The Comeback Tour

Motorpsycho wurde 1989 als Psychedelic Rock-Band in Trondheim gegründet, 1991 erschien ihr Debütalbum „Lobotomizer“, etwa 25 Werke folgten. Bassist Bent Sæther sagt, die Formation spiele Hardrock mit psychedelischem Dreh, aber auch mal Jazz und etwas Folk, Country möchte man auch nicht wirklich ausschließen. Ach, eigentlich sei man doch eine Hardrock-Band, aber eben nicht klassisch, sondern dem Sound der späten 1960er-, frühen 1970er-Jahren verpflichtet. Gerade beim Œuvre der Norweger zeigt sich, dass Etikettierungen Musik eher einschränken als ihr zu helfen: „Wir scheren uns nicht um Musikstile!“ Im Jahr 2024 definiert sich Motorpsycho als Duo um die Gründungsmitglieder Hans Magnus ”Snah” Ryan und Bent Sæther. Wer diese beiden Urgesteine im Frühjahr 2025 auf Tour begleitet, und was hinter dem mysteriösen Motto „The Comeback Tour“ steckt – darüber können wir nur spekulieren. Klar ist allerdings, dass wir uns auch nach 25 Jahren auf eine extrem spielfreudige Band freuen können. Und auf ein Konzert, das sowohl von der Intensität als auch von der Länge her den üblichen Konzertrahmen sprengen wird!