Motorrad-Benzingespräch

Eigentlich hätte am 3. Oktober 2020 das große Motorrad-Klassikertreffen und am 4. Oktober 2020 der Tag der Harley stattgefunden, doch Covid-19 hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und diese beiden Veranstaltungen können erst wieder 2021 über die Bühne gehen. Aber die Freunde historischer Motorräder können sich dennoch freuen: Samstags laden wir einmalig zu den Motorrad-Benzingesprächen auf das Freigelände des Technik Museum Sinsheim.

Anders als gewohnt wird es zwar keine Fahrzeugprämierungen und Shows geben, doch auf die beliebte Motorradausfahrt am Vortag müssen die Teilnehmer nicht verzichten. Und wenn auch das diesjährige Treffen "dank" Corona in stark reduzierter Form und unter Berücksichtigung diverser Sicherheitsmaßnahmen ablaufen wird: Den Spaß am Motorrad lassen wir uns nicht nehmen! Bis zum 3. Oktober werden wir uns noch einige Überraschungen einfallen lassen, die drei wesentlichen Bestandteile können wir schon heute garantieren: tolle historische Motorräder, jede Menge nette Teilnehmer und ganz viel Benzingeruch.