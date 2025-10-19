Ein kunterbuter Szenetreff mit Ausstellern rund um Mobilität, Spaß und Action für Groß und Klein. Oldtimer, Sportwagen, Bikes und mehr.

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, lädt die Motorworld Region Stuttgart zum „Motortreff am Flugfeld – Saisonabschluss“ nach Böblingen ein.

Besucher können sich auf eine vielfältige Ausstellung von Oldtimern, Youngtimern, Motorrädern, Sportwagen und Supercars freuen, ergänzt durch eine Händlermeile mit Angeboten rund um Mobilität.

Für Action sorgen Aktivitäten für Kinder, während Foodtrucks und Feinkostmanufakturen kulinarische Highlights bieten.