Motown Theater Crimetime

Dick Martin, Kriminalbeamter bei Scotland Yard, öffnete die Tür seines Kleiderschrankes. Er erschrak nicht wenig, als ihm ein Körper eines Mannes entgegenfiel. Es war Lew Pheeney, und der war starr und tot. Kannte Lew das Geheimnis der Tür mit den sieben Schlössern? Musste er deshalb sterben? Das Motown Theater lässt den Master of British Crime in einer (aber)witzigen Krimilesung eines seiner besten Romane wieder auferstehen. Dabei improvisieren die Schauspieler Danny Richter und Roland Kalweit auf Teufel (oder hier besser ‚Hexer‘) komm raus und schlüpfen in fast alle Rollen – lassen aber auch das Publikum den einen oder anderen Part übernehmen …