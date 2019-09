Mottnic • Salon Skandalöös •Comedy mit Drag Queen Dita Whip

ungezwungen und ungeniert

Das Samstags – Warm-Up der anderen Art!

Bohéme in einem Szene Underground Club!

Lasst Euch unterhalten und inspirieren mit Art & Performance, Begegnung & Austausch.

Unser Anspruch ist die Kunst der Unterhaltung

oder besser, Unterhaltung mit Kunst.

Dieses Mal präsentieren wir Euch:

Dita Whip, Freiburger Burlesque Drag Queen, Sonderbotschafterin semi-urbaner Unfreundlichkeit, Freundin des starken Eyeliners und rundum erfolgreich erfolgloses Showgirl, präsentiert Ihr erstes Comedy-Soloprogramm im Climax Institutes

Liebevoll als “Hauptsache: Unfreundlich” betitelt, stellt dieser Abend eine verbale Geiselnahme der besonderen Art dar! Mit Stories über Privates, Dating, Hass vom Feinsten und Geschichten sowie Halbwahrheiten aus dem Leben eines international ignorierten Showgirls, überschreitet Dita Whip jede Linie…. zieht eine neue.. und zieht sich diese die Nase hoch! (Natürlich nur im humoristischen Sinne denn das Leben als Showdiva der Extravaganz ist teuer. Zu teuer für unkorrekte Drogen und anderen Spaß!)

Gemäß des Programmtitels verspricht es ein Abend ohne Moral, ohne Zurückhaltung und ohne Scham zu werden. Dabei wird Frau Whip ihr loses Mundwerk in Rage reden, erotisch nachhaltig verstörende Shownummern bestreiten und das tun, was sie noch immer am besten kann: Verbalen Unfrieden stiften! ♥

Lesen Sie von BEGEISTERTEN Besuchern*:

“Bei Dita Whip haben selbst meine Hintergedanken noch Hintergedanken.” – Stefan, Ahnungsloser Zivilist

“Ich hab dir immer gesagt: Geh nicht in Unterwäsche vor die Tür!” – Betty BBQ, Schwarzwald Drag Queen

“Von dem Eyeliner krieg ich immer noch Alpträume!” – Nina, “freiwillige Freundin”

*Zitate von realen Personen, dienen nur der satirischen Überzeichnung, und stellen nicht die Meinungen der tatsächlichen Personen dar!