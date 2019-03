Mottnic • Salon Skandalöös

. . . ungezwungen und ungeniert. Das Weekend Warm-up der anderen Art! Bohéme in einem Szene Underground Club! Lasst Euch unterhalten und inspirieren mit Art & Performance, Begegnung & Austausch. Unser Anspruch ist die Kunst der Unterhaltung oder besser, Unterhaltung mit Kunst.

Comedy war gestern - Heute haben wir Paul Riedstädters Informedy Endlich mal einer, der Tacheles spricht. Der südhessische Schriftsteller und Comedian Paul Riedstädter kommt mit seinem Programm, Schatz, lass uns fremdgehen, in die Stadt und erzählt uns, wie Erotik eine Ehe retten kann, was man so erlebt, wenn man sich öffnet und warum Frau und Mann eigentlich so überhaupt nicht zusammenpassen. Ein FSK 18 Programm, ohne dabei nur platt und vulgär zu sein, sondern mit wissenschaftlichen Fakten untermauert, sehr sensibel gezeichnet aber zuweilen auch überdeutlich benannt. Paul entführt seine Zuhörerschaft in eine andere Welt, ohne sie dabei aus ihrer Komfortzone zu bringen, Informiert, unterhält und klärt eventuell den ein oder anderen mal so richtig auf.

Paul Riedstädter "Schatz, lass uns fremdgehen . . ."

Begleiten sie Paul auf seine Reise in die wunderbare Welt der Erotik. Lauschen sie den Anekdoten wie seine Frau und er zum Swingen kamen, wie sie andere Beziehungskonzepte auslebten und experimentell andere Neigungen und Fetische erforschten. Sonderbares und Skurriles wartet auf sie, wenn klar wird das so manches Klischee eigentlich gar keines ist. Paul Riedstädter, der eigentlich Schriftsteller ist, hat mit seinen Werken in der erotischen Literatur Referenzpunkte gesetzt. Er beschäftigt sich mit der Dynamik von Beziehungen, sexuellen Neigungen und alternativen Beziehungsformen außerhalb der gesellschaftlichen Konvention. Auf Lesungen und Vorträgen zu seinen Werken wurde die Idee geboren, dass Paul doch seine Erlebnisse auf der kleinen Bühne erzählen könnte.