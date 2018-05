Mottnic #8

Nach den zahlreichen Specials und tollen Gästen der letzten Monate gönnt man sich bei der „Mottnic“ im Juni einen Abend in ganz vertrauter Runde.

Während Climax-Betreiber Michael „Clash“ Gottschalk mit feinsten Houstunes für die richtige musikalische Untermalung sorgt, darf sich das Publikum zwischen eigens für das Event aufgebauten Installationen im Raum und mal mehr, mal weniger entblößten Körpern auf der Tanzfläche bewegen. Mal verspielt und sexy, auch polarisierend und provokant oder frivol und kinky, aber vor allem immer offen, respektvoll und tolerant – so lässt sich die Stimmung bei der „Mottnic“ am besten beschreiben. Und das schlägt sich auch im Dresscode nieder: Ob Normalo oder Fetisch, ganz unauffällig gekleidet oder in ausgefallenen Partyoutfits kombiniert mit Lack, Leder, Latex und einem Hauch SM, hier ist jeder willkommen, der Lust auf einen kleinen Perspektivwechsel in zwangloser Atmosphäre hat. Alles kann, nichts muss – jeder ist gut so wie er ist, darf das verkörpern und tragen was er möchte und ist frei von vorgegeben Strukturen. Los geht’s wie gewohnt bereits ab 21 Uhr, bevor die Party gegen 01 Uhr nahtlos in die „Groove Sensation“ übergeht.

