Mottnic Inkognito

Wer die Atmosphäre von Früher vermisst, als sich die Szene noch geheim in Hinterhofkellern oder verruchten Undergroundclubs getroffen hat, ist bei THE PLAYROOM @ CLIMAX INSTITUTES genau richtig. Keine riesen Location mit Glitzer und Glamour, sondern eher klein, verwinkelt mit dem Flair von Früher. Wo wenn nicht im CLIMAX, wäre ein besserer Ort dafür?! Ein Club dessen Name „Höhepunkt“ bedeutet, bietet sich wirklich für dieses Event an. Das frühere CLIMAX, war damals 1x im Monat, ein bekannter und beliebter Treffpunkt der Stuttgarter Fetisch Szene. Die Partys waren legendär. Mit der „MOTTNIC BIZARR – THE PLAYROOM“ erwecken wir genau diese Szene im Climax wieder zu neuem Leben. Musikalisch wird CLIMAX Macher Michael „Clash“ Gottschalk selbst für den passenden Soundtrack sorgen. Der Abend findet in Geschlossener Gesellschaft, für einen auserwählten Personenkreis statt. Dresscodepflicht: Kein passendes Outfit – Kein Zutritt! Unsere DOORBITCH ist streng. NEIN bedeutet NEIN!

Einlass nur mit bestätigter Anmeldung! Registrierung/Anmeldung entweder per Mail (mottnic@mail.de) oder auf Joy Club, Sklavenzentrale oder durch eine persönliche Empfehlung. Wenn Ihr zugelassen werdet, bekommt Ihr eine Bestätigung und steht, dann auf der Einlassliste. Wir werden bei der Auswahl der Gäste darauf achten, dass das Verhältnis Single Damen und Single Herren ausgewogen ist. Wobei der Herrenanteil etwas höher ausfallen könnte, wenn es sich um devote Herren handelt. Es gibt keine Spielgarantie. Wir stellen Euch die Räumlichkeiten zu Verfügung und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Es liegt allein in den Händen unserer Gäste, was sie aus diesem Abend machen und wie sie ihn gestalten wollen.

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk

Shady Miles (KitKat Berlin, Schwarz Köln)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)

Start 21 Uhr | Ende 03 Uhr