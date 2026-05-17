Mottoabend: Black & White Dresscode

Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen

Heute möchten wir den Dresscode : Black and White im Samba feiern. Es ist also alles erlaubt, Hauptsache es ist schwarz oder weiß ,natürlich auch kombiniert!

Jeder der im Dresscode kommt, erhält einen Cocktail ( Margarita m.Alkohol / Mango Margarita o.Alkohol ) gratis von uns.

Von Discofeeling über Schlager und Superhits der Clubszene, Charts und Dance - House sowie Freestyle sind heute Abend im Repertoire!

Im variablen Wechsel der Tanzrunden, kommen  unsere Fox - und Solotänzer voll auf Ihre Kosten.

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