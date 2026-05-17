Mottoabend: Dance & Cocktail-Night

Wer die Nacht erobern will, ist im Samba genau richtig.

Hier kann man Freunde treffen, leckere Cocktails schlürfen, mitsingen zu den Hits die der DJ spielt oder einfach nur tanzen und den Abend genießen.

Sex on the beach“ geht immer, und auch der „Pina Colada“ wird gern genommen – aber nicht nur die bewährten Cocktail-Klassiker erleben ein rasantes Comeback, aus unserer Getränkekarte stellen wir dir gerne einen Cocktail zusammen und du erhälst den Cocktail um 1€ günstiger.