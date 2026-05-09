Mottoabend: Die 90er und 2000er Jahre sind zurück!

Feiert mit uns zu den größten Hits der 90er & 2000er.
Im Wechsel der Tanzrunden dreht DJ Timmy an den Plattentellern für Euch die Stimmung hoch und läßt die Tanzfläche beben!
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Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen
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Im Wechsel der Tanzrunden dreht DJ Timmy an den Plattentellern für Euch die Stimmung hoch und läßt die Tanzfläche beben!
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