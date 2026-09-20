Mottoabend: Halloween-Party mit DJ Timmy

Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen

Feiert mit uns Halloween...

Am 31.10. ist wieder Hochsaison für alle Hexen, Vampire und Partygeister! Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Samba in einen schaurig- schönen Tanzsaal. Unter dem Motto"Süßes oder Saures" feiern wir gemeinsam die Nacht der Nächte. An den Turntabels sorgt DJ Timmy mit dem besten Mix aus Dance und Schlager-Fox dafür, das selbst die Toten auferstehen und die Tanzfläche beben lassen.. Dresscode: Kostüme sind absolut erwünscht, aber kein Zwang!

Kommt vorbei und tanzt mit uns durch die schaurigste Nacht des Jahres!

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Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen
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