Mottoabend: Halloween-Party mit DJ Timmy

Feiert mit uns Halloween...

Am 31.10. ist wieder Hochsaison für alle Hexen, Vampire und Partygeister! Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Samba in einen schaurig- schönen Tanzsaal. Unter dem Motto"Süßes oder Saures" feiern wir gemeinsam die Nacht der Nächte. An den Turntabels sorgt DJ Timmy mit dem besten Mix aus Dance und Schlager-Fox dafür, das selbst die Toten auferstehen und die Tanzfläche beben lassen.. Dresscode: Kostüme sind absolut erwünscht, aber kein Zwang!

Kommt vorbei und tanzt mit uns durch die schaurigste Nacht des Jahres!