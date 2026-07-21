Mottoabend : LADIES NIGHT

Das Special für Ladies!

TANZEN, LACHEN, FLIRTEN…

Ladies, es ist Zeit, Eure Tanzschuhe anzuziehen, Eure Badies & Besties zu schnappen und die Nacht zu erobern! Dieser Abend dreht sich nur um Euch, denn Ihr macht diese Party besonders!

Das Samba ist der perfekte Ort, um Euch mit Euren besten Freundinnen zu treffen oder einfach nur eine geile Zeit zu haben.

Jede Dame erhält ein Glas Sekt auf's Haus.

Also auf Mädels - es ist Samba Time!