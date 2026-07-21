Mottoabend: Mallorca Party

Mallorca- Hits und Sangria...
Heute Abend spielen wir die größten Mallorca Hits, im Wechsel der Tanzrunden, mit Discofox und Chartmusik.
Line Up: Dj Boris B.
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Samba Nürtingen Metzinger Str. 47, 72622 Nürtingen
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Heute Abend spielen wir die größten Mallorca Hits, im Wechsel der Tanzrunden, mit Discofox und Chartmusik.
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