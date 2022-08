Mouns Eltern glauben, dass ihr vom Krieg verwüstetes Land keine Zukunft zu bieten hat. In einer Verzweiflungstat setzen sie ihre einzige Tochter auf dem Meer aus, in der Hoffnung, dass sie dort, fernab des Krieges, Sicherheit findet. Moun überquert den Ozean in einer Bambuskiste und kommt "jenseits" des Meeres an, wo ein anderes Paar sie findet, sie rettet und sie adoptiert. Und so wächst Moun, umgeben von Brüdern und Schwestern, in einer liebevollen Familie auf. Doch dann kommt der Tag, an dem sie von ihrer Herkunft erfährt. Moun muss sich ihrer Vergangenheit stellen.

In der Regie von Fabrizio Montecchi und der einzigartigen Schattentheaterkunst von Teatro Gioco Vita wird dieser Geschichte alle Schwere genommen. Ihre Stärke liegt in dem Kontrast zwischen der Ernsthaftigkeit dieser Themen und der Leichtigkeit, mit der sie ausgedrückt werden durch poetische Schattenbilder in Pastelltönen.