Mountainbike Abenteuer Ligurien

Ligurien – zwischen Alpenkämmen und Mittelmeer – steckt voller verwinkelter, unentdeckter Trails – perfekt für Abenteuerlustige auf zwei Rädern.

Versteckte Pfade winden sich durch stille Olivenhaine, uralte Maultierwege führen zu vergessenen Dörfern, und neue Flowtrails schlängeln sich durch wilde Wälder hinab bis zum glitzernden Meer.

In seiner neuen LIVE-Reportage nimmt Harald Philipp uns mit auf eine spektakuläre Bike-Tour quer durch Ligurien – vom rauen Apennin bis zur ligurischen Riviera, von sonnenverwöhnten Küstenpfaden bis zu aussichtsreichen Gipfeltouren. Dabei geht es nicht nur um Trails und Technik, sondern um das große Abenteuer abseits des Mainstreams.

Mit einer Mischung aus packenden Filmaufnahmen, humorvollen Anekdoten und stillen Momenten erzählt Harald von Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen, die ihre Heimat verändern – und von Wegen, die nicht nur durch die Berge, sondern auch in neue Gedankenwelten führen.

Es ist eine Geschichte voller Kontraste: zwischen Flow und Fels, zwischen Riviera und Einsamkeit, zwischen Adrenalin und Achtsamkeit. Mal mit einem Spritz in der Hand am Strand, mal mit dem Blick in die unendliche Weite vom Gipfel.

Harald Philipp live – das ist mehr als ein Vortrag. Es ist ein Erlebnis für alle, die sich nach Freiheit, Natur und echtem Abenteuer sehnen. Für Mountainbikerinnen, Outdoorfans, Italienliebhaberinnen – und alle, die bereit sind für eine Reise jenseits der Klischees.