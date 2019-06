Mourad Merzouki: Folia

Ein Stück für 16 Tänzer*innen und 8 Musiker*innen - Barock und HipHop sind zwei völlig verschiedene Welten – hier vereinen sie sich zu einem Wundertheater der fliegenden Sterne und wirbelnden Tänze. Mourad Merzouki erhob den Breakdance zur Bühnenkunst, mit seiner Compagnie Käfig konfrontiert er den HipHop immer wieder mit anderen Stilen, anderen Künstlern.

Bei ihm entstehen aus dem Dialog neue, frappierende Bilder, für Folia vereint er die spontane Kraft der Straßenkunst und die sublime Kunstfertigkeit des Barock in einem poetischen Weltentheater. Zusammen mit dem renommierten Barockensemble Concert de l’Hostel Dieu aus Lyon findet Merzouki im wilden Rhythmus der Tarantella die magische Verbindung über Zeit und Raum hinweg. Kreise und virtuose Tricks gibt es hier wie dort, wenn die Folia, eine alte Musikform des Barock, ihre Dynamik bis zur Entrückung beschleunigt. Merzouki zeigt, welch emotionale Kraft in den Bewegungen des HipHop steckt, er mischt zeitgenössischen und spanischen Tanz hinein, Mädchen auf Spitze und einen wirbelnden Derwisch. Sternenstaub flirrt und tausend Lampen glühen in dieser getanzten Bilderflut.„Es gibt Dinge, die man die ganze Nacht weitersehen möchte, so selten sind ihre Schönheit und ihre Poesie.“ – Culture Box, Frankreich„Die Aufführung geht ins Crescendo, sie mischt Stile, Tänzer und Musiker, um sich im Finale in einer unwiderstehlichen Spirale aus Energie zu steigern.“ – Le Figaro, Paris„Eine bewegende Feier des Rhythmus und der Verbrüderung.“ – Radio RCF, Lyon

Künstlerische Leitung & Choreographie: Mourad Merzouki | Musikalisches Konzept: Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu, Grégoire Durrande | Premiere: 1. Juni 2018, Lyon | Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause