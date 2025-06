Mourning [A] BLKstar ist ein multi-generationales, gender- und genre-nicht-konformes Kollektiv der schwarzen Kultur, das sich dem Teilen von Geschichten und Liedern über Amerikas sich entfaltende Apokalypse widmet.

Mourning [A] BLKstar ist ein multi-generationales, gender- und genre-nicht-konformes Kollektiv der schwarzen Kultur, das sich dem Teilen von Geschichten und Liedern über Amerikas sich entfaltende Apokalypse widmet. Ihre Musik kombiniert Live-Instrumentierung mit Hip-Hop-Produktion und schafft Klangfrequenzen, die die afrikanische Diaspora erleuchten. Das in Cleveland gegründete Afrofuturistische Kollektiv tourt weiterhin weltweit in Europa und den USA und spielt auf Festivals wie Crossing Borders in Berlin mit Lonnie Holley, dem Big Ears Festival und Le Guess Who? in Utrecht.