Move – Eine tänzerische Begegnung mit den Werken von Alex Katz

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Stiftung Kunsthalle Tübingen Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

Angeleitet von der Choreografin Teresa Isabella Mayer.

Teresa Isabella Mayer ermöglicht den Teilnehmer*innen im Rahmen der von ihr konzipierten performativen Führung, eine poetisch-tänzerische Begegnung mit den in der Ausstellung gezeigten Werken, indem Sie als aktive Partner*innen in die Performance einbezogen werden. Dabei wird nicht nur die visuelle, sondern vielmehr die Körperwahrnehmung angesprochen und Raum für Poesie und Metaphorik geschaffen. Tauchen Sie ein in den gemeinsamen tänzerischen Prozess, als Teil einer kollektiven Erfahrung.

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Stiftung Kunsthalle Tübingen Philosophenweg 76, 72076 Tübingen
Sport & Bewegung
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