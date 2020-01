Move at Proton with Ramon Tapia, Asys, Sanel

OOOPS! Das ist wohl letztes mal ein bisschen eskaliert. Aber besser kann doch ein Einstieg gar nicht laufen. Bei soviel Titten, Techno und Trompeten feuern wir doch gleich mal die nächste MOVE im Proton hinterher.

Mal sehen, ob wir das steigern können. Das Line Up mit Ramon Tapia und A.S.Y.S lässt jedenfalls nur Gutes verheißen. Also sei dabei, wenn glückliche Menschen alle auf derselben Welle surfen. Denn sie alle haben eines gemeinsam, den unabdingbaren Drang nach dem Moment in die Musik einzutauchen und den puren Bass zu atmen. Mit fettem Techno und grellen Farben lassen wir es richtig krachen. Freut euch auf eine Nacht mit Diamanten in den Ohren, einer atemberaubenden Dekoration unterstützt von besonderen Lichteffekten und einem glückseligen Lächeln aus Gold; auf das wir alle tanzen auf silbernen Wolken!

Lineup:

• Ramon Tapia [drumcode, say what?]

• A*S*Y*S [suara, plastic city]

• SANEL [moan, deeperfect]

• Sebastian Kettel [move]