Move - eine tänzerische Begegnung mit der Raumgreifenden Installation von Gert und Uwe Tobias

Teresa Isabella Mayer ermöglicht den Teilnehmer*innen im Rahmen der von ihr konzipierten performativen Führung, eine poetischtänzerische Begegnung mit den in der Ausstellung gezeigten Werken, indem sie als aktive Partner*innen in die Performance einbezogen werden. Dabei wird nicht nur die visuelle, sondern vielmehr die Körperwahrnehmung angesprochen und Raum für Poesie und Metaphorik geschaffen. Tauchen sie ein in den gemeinsamen tänzerischen Prozess, als Teil einer kollektiven Erfahrung.